Компания объяснила решение техническими ограничениями памяти смартфона Смартфон Sony Xperia 10 VI, представленный весной 2024 года, не получит Android 17, хотя при запуске производитель обещал три крупных обновления операционной системы — с Android 14 до Android 17 включительно.
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