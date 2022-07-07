Истребитель KF-21 готовится к первому полету

Самолет KF-21 "001" на стадии строительства. Фото KAI Южнокорейская авиационная промышленность продолжает работы по перспективному истребителю KF-21.
Популярные статьи
- Минобороны России сообщает об уничтожении элитного подразделения украинской армии на территории ДНР
- Посольство Великобритании в Москве меняет адрес на «площадь Луганской Народной Республики»
- После потери контроля над Лисичанском противник с потерями отступает от Белогоровки, близится полное освобождение ЛНР
Свежие комментарии