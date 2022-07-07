Военное обозрение

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Истребитель KF-21 готовится к первому полету

Истребитель KF-21 готовится к первому полету

Самолет KF-21 "001" на стадии строительства. Фото KAI Южнокорейская авиационная промышленность продолжает работы по перспективному истребителю KF-21.

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