В Грузии прошли акции протеста против призыва Иванишвили извиниться перед Южной Осетией

В различных регионах Грузии, в том числе в столице Тбилиси, прошли акции протеста против заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, в котором он призывал принести извинения жителям Южной Осетии за вооруженный конфликт 2008 года, сообщает телекомпания "Мтавари архи" Как передает телекомпания "Мтавари архи", в Тбилиси, Кутаиси и Батуми митингующие в ходе выступлений называли Иванишвили предателем.