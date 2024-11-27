Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается примазаться к победе России в СВО, при этом ничего не делая.
«Недобросовестный союзник» Лукашенко собирается «нахаляву» примазаться к победам в СВО – полковник РФ
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Всем кто будет качать союзное государство – Республики Беларусь и Россиии – МЫ ВСЕМ ВЫБЬЕМ ЗУБЫ. БЛАГО ЕСТЬ ЧЕМ.
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6 час.
Александр Рус
да Вы что?А Есенин?кстати,Василь Быков стихи не писал,просто на его похоронах лука сказал,что вырос на его стихах...бывает и такое!
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6 час.
Tania Еременко
Не знаю. Была связь с хорошим белорусом - знала всё из первых рук. Но... его определили белорусские цензоры, как российского иноагента и... он замолчал, вдарили ему по рукам и ногам. Хотелось бы, чтобы это были ракеты и беспилотники.
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5 час.
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