Тактильные смайлы для лучшего взаимодействия в социальных сетях Максим МорозовИсследователи из «Стражей Стэнфордского инженерного дела» однажды представили простую манжету, предназначенную для дистанционной передачи информации об основных эмоциях собеседника, таких как визуальные смайлики счастья или печали, например, посредством прикосновения.