Тактильные смайлы для лучшего взаимодействия в социальных сетях Максим МорозовИсследователи из «Стражей Стэнфордского инженерного дела» однажды представили простую манжету, предназначенную для дистанционной передачи информации об основных эмоциях собеседника, таких как визуальные смайлики счастья или печали, например, посредством прикосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии