Беспилотник хуситов уничтожили американцы над Красным морем

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) йеменского движения «Ансар Аллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили военные армии США, сообщает 21 сентября пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в X.
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