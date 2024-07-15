Житель Саратова осужден за незаконный оборот наркотиков на территории Мордовии

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя Саратова, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.
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