Клаксон
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Клаксон

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Honda предложила в США на продажу гоночные машины

Honda предложила в США на продажу гоночные машины

Первым выставленным на торги автомобилем специальной программы HRC Heritage Racing спортивного подразделения компании Honda Racing Corporation USA стал победитель 12-часового марафона 2007 года XM Satellite Radio AGR Acura ARX-01a.

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