Politician Busted After FBI Finds $62,900 Buried In His Backyard A Southern California corruption case unraveled in dramatic fashion after federal agents discovered tens of thousands of dollars hidden underground at the home of a longtime local politician, according to the NY Post.
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