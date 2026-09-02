«Люблю все самое простое»: SHAMAN рассказал, чем его кормит Екатерина Мизулина

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, какие блюда для него готовит супруга Екатерина Мизулина.
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