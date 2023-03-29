Василий Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

Василий Уткин сравнил фанатов Криштиану Роналду и Алины Загитовой. «Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал блогер после новости о словах Франка Лебефа про защитников португальского форварда.