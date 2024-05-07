По Украине нанесут удар быстрой победы? Тактическое ядерное оружие приготовили к бою

Генштаб по поручению Путина проведёт учения по применению тактического ядерного оружия. Эти учения являются ответом на агрессивные действия и заявления западных стран, которые открыто говорят о подготовке диверсий и планировании ударов по территории России.
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