В минувшую пятницу Россия отмечала 80-летие добровольного вхождения Республики Тыва в состав нашего государства - на тот момент, Советского Союза.
Октябрьский «переворот» команды Шойгу
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
она - почётная тывычка.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Основной ворюга и туда же
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2 час.
Александр Т
Старые про.сти.тут.ки почему то ценятся тем более еврейцы. Вековое мастерство передаётся по наследству. В 90 годах в Москве была бабка минетчица 70ти отроду к ней была запись на месяц вперёд.
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1 час.
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