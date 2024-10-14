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    Основной ворюга и туда жеОктябрьский «пере...
  • Варлам Устрялов
    она - почётная тывычка.Октябрьский «пере...

Октябрьский «переворот» команды Шойгу 

Октябрьский «переворот» команды Шойгу 

В минувшую пятницу Россия отмечала 80-летие добровольного вхождения Республики Тыва в состав нашего государства - на тот момент, Советского Союза.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
она - почётная тывычка.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Основной ворюга и туда же
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2 час.
Александр Т
Старые про.сти.тут.ки почему то ценятся тем более еврейцы. Вековое мастерство передаётся по наследству. В 90 годах в Москве была бабка минетчица 70ти отроду к ней была запись на месяц вперёд.
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1 час.

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