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Газета.ру

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В отношении Noize МС возбудили дело о публичном оправдании терроризма

В отношении Noize МС возбудили дело о публичном оправдании терроризма

В отношении российского музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

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