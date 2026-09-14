В отношении Noize МС возбудили дело о публичном оправдании терроризма

В отношении российского музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма.
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