С 5 по 11 августа на Ямале проходит Неделя традиций и родных языков народов Севера

Запланировано более 200 мероприятий. Программа разнообразна и предполагает встречи с выдающимися представителями коренных народов, соревнования по национальным видам спорта, выставки, мастер-классы, а также гастрономический фестиваль и демонстрацию коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных этническими костюмами.
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