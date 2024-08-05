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С 5 по 11 августа на Ямале проходит Неделя традиций и родных языков народов Севера

С 5 по 11 августа на Ямале проходит Неделя традиций и родных языков народов Севера

Запланировано более 200 мероприятий. Программа разнообразна и предполагает встречи с выдающимися представителями коренных народов, соревнования по национальным видам спорта, выставки, мастер-классы, а также гастрономический фестиваль и демонстрацию коллекций дизайнерской одежды, вдохновленных этническими костюмами.

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