Dead Island 2 GOLD EDITION + HAUS DLC БЕЗ ОЧЕРЕДИ Покупая данный товар Вы моментально получаете общий аккаунт Epic Games с игрой Dead Island 2 для оффлайн активации игры, LOGIN:PASSWORDАккаунт можно использовать ТОЛЬКО в автономном(оффлайн)режиме.