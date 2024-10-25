Директор обнинской фирмы прокомментировал скандал с неуплатой налогов

Директор «Обнинской текстильной компании» Евгений Махтей прокомментировал ситуацию с подозрением в уклонении от уплаты налоговДиректор "Обнинской текстильной компании" Евгений Махтей прокомментировал ситуацию с подозрением в уклонении от уплаты налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)