В ГД внесут законопроект, согласно которому иностранки получат пособия по беременности только со страховым стажем 6 месяцев

В Государственную Думу будет внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заявил глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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