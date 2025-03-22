Избившего стулом двух российских школьников мужчину задержали

Следователи задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
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