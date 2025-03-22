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Избившего стулом двух российских школьников мужчину задержали

Избившего стулом двух российских школьников мужчину задержали

Следователи задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

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