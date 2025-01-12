Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 интригующих находок, которым все же нашли объяснение

15 интригующих находок, которым все же нашли объяснение

Бывает, что самые обычные вещи способны озадачить нас не меньше древних артефактов. Странные инструменты, необычные предметы из прошлого или загадочные находки на чердаке часто становятся поводом для догадок и обсуждений.

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Комментарии
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Ирина Серафимова
Интересно, только одно приспособление у меня есть - нож для вырезания спиралей из овощей. 🧐
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