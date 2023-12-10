Что будет, если положить кусок мыла в микроволновую печь

Эксперимент для любопытных и немного жадных. В детстве всё хочется попробовать: скатиться с горки головой вперёд, лизнуть качели в лютый мороз или посмотреть, что будет, если смешать мятные конфеты с газировкой.
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