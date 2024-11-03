Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР

Отражено 10 контратак штурмовых батальонов ВСУ Пресс-служба Министерства обороны России сообщила об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий населенного пункта Вишневое в Донецкой народной республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии