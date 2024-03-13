7 удивительных заброшенных мест, которые стоит посетить

<p>Желания, которые могут показаться безумными, входят в жизнь каждого из нас. Некоторые из этих желаний могут быть опасными, некоторые могут вызвать страх, а другие могут просто требовать множества усилий и времени, чтобы их осуществить.
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