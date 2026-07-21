DOJ Seeks To Rescind US Citizenship Granted To 10 Individuals Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Justice (DOJ) announced on Monday that it has filed to denaturalize 10 individuals charged or convicted with various crimes, including offenses against minors.
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