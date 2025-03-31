Брокеры выступили с возражениями против ужесточения требований к «квалам»

Ассоциация брокеров НАУФОР направила письмо руководителю службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте с возражениями против ужесточения некоторых требований для признания частного инвестора квалифицированным.
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