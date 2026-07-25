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Царьград

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Йеменская армия нанесла удары по позициям хуситов на севере страны

Йеменская армия нанесла удары по позициям хуситов на севере страны

Армия международно признанного правительства Йемена атаковала позиции шиитского движения «Ансар Алла» на севере страны.

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