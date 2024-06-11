В Хабаровском крае полицейскими возбуждены уголовные дела о незаконном обороте водных биологических ресурсов

Сотрудниками полиции ОМВД России по Амурскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Путина-2024» у 67-летней жительницы одного из поселков изъято 24 фрагмента рыбы осетровых видов: калуги и осетра.
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