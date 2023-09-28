Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».
На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Отберут у России оружие- русские ТАКОЕ ПРИДУМАЮТ, что им и не снилось!! .... Говорят же им:"НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ"!!! Не понимают... Тупые, что ли?
Ответить
19 час.
Сан Саныч КОТ
Они не тупые они олигофрены и полные идиоты что приедут к нам и будут забирать сарматы да мы можем посадить их на сормат и отправить прямо в белый дом на лужайку и всё
Ответить
14 час.
НП
Наталья Павлова
Да отчего же НАТОвцы так испугались российского оружия? Там же сплошь чипы стоят из стиральных машин, холодильников и микроволновок! Ну надо же, как умело русские ими воспользовались! Сами-то так не умеете? И коль уж ваши бытовые приборы вооружают нашу армию, то сидите молча и не высовывайтесь, пока ещё не вами Россия занимается и пока не попали под раздачу. И тем более не сто́ит указывать России, ЧТО она может или не может производить. Что надо, то и сделаем, у Запада не спросим разрешения.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии