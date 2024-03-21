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Закон, порядок, государство

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В Якутии участковыми уполномоченными полиции выявлены факты фиктивной регистрации 37 иностранцев

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» выявлены факты фиктивной постановки на регистрационный учет 37 иностранных граждан.

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