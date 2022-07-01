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США не бачать, щоб Китай намагався ухилитися від санкцій щодо Росії

Мінторг США вніс у вівторок у свій чорний список кілька приватних китайських компаній, задіяних у реалізації російської військової програми   США не бачать, щоб Китай намагався ухилитися від санкцій щодо Росії Мінторг США вніс у вівторок до свого чорного списку кілька приватних китайських компаній, задіяних у реалізації російської військової програми Сполучені Штати не фіксували фактів […] Сообщение США не бачать, щоб Китай намагався ухилитися від санкцій щодо Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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