За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

Кроссовер Москвич М70 переходит на мелкоузловую сборку. Скоро сварка и окраска

Кроссовер Москвич М70 переходит на мелкоузловую сборку. Скоро сварка и окраска

Напомним, М70 представляет собой адаптированную версию китайско-британской модели MG HS.На данный момент кроссовер собирают на заводе «Москвич» методом отверточной сборки из готовых машинокомплектов, которые приходят из Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии