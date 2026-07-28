Кроссовер Москвич М70 переходит на мелкоузловую сборку. Скоро сварка и окраска

Напомним, М70 представляет собой адаптированную версию китайско-британской модели MG HS.На данный момент кроссовер собирают на заводе «Москвич» методом отверточной сборки из готовых машинокомплектов, которые приходят из Китая.
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