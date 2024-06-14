Депутат бундестага объяснил выгоду США от санкций против Мосбиржи

С введением санкций против Московской биржи у Вашингтона появляется возможность нажиться на сделках с Евросоюзом (ЕС), поскольку для европейского альянса ведение торговли с РФ отныне стало еще более проблематичным.
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