Dramatic Videos Show Several Tankers On Fire In Strait Of Hormuz This Weekend Yet another tanker has been struck in the Strait of Hormuz on Sunday, which brings the total number to at least two or possibly as many as three suffering damage in the last 24 hours, chiefly from sea mines.
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