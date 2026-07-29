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Аргументы недели

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В Петербурге обновят форму 500 контролеров-ревизоров

В Петербурге обновят форму 500 контролеров-ревизоров

Форму 500 контролеров-ревизоров СПб ГКУ «Организатор перевозок» обновят в течение полугода. Сотрудники получат новую одежду с шевронами с изображением герба Санкт-Петербурга.

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