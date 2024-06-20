В Нижнем Новгороде проверили благоустройство Автозаводского района

В рамках проекта «Единой России» «Городская среда» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, самом большом в городе, ведутся работы по благоустройству Рекреационно-природной территории стороны микрорайона Мончагорский .
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