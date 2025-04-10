Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Куш сорвется... ( не все коту - масленица...).Сроки сдачи 100 т...
  • Evgenija Palette
    Пока вы что-то "поймете", РОССИЯ ОТКАЖЕТСЯ С ВАМИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСТРЕЧАТЬСЯ... ( нет ни времени, ни желания встреча...Урегулирование ко...
  • Юрий Вершинин
    Не этот ли рыжий дебил наводил ужас на нас, катаясь в танке у границы?🤣Тайно приехал на ...

Глава фонда в Амурской области обвиняется в присвоении 875 тыс. рублей

Глава фонда в Амурской области обвиняется в присвоении 875 тыс. рублей

Руководитель фонда медицинского страхования в Амурской области подозревается в незаконном присвоении премий на сумму более 875 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛ
Владимир Лагно
А чего писат Если по настоящему когда нибудь, кто то займётся коррупцией то все эти &quot;головы, руководители....&quot; наконец то займут своё законное МЕСТО-НАРЫ!!!
Ответить
17 час.
наверх