Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Прибыль Visa превзошла оценки за счет роста трансграничных операций

Visa Inc. сообщила о прибыли за первый квартал финансового года, которая превзошла оценки Уолл-стрит, в том числе крупнейшая в мире платежная система сообщила о двузначном росте объема трансграничных операций и обработанных транзакций.

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