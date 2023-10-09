Посол Викторов: Россия не исключила вероятность эвакуации граждан из Израиля

Россия не стала исключать вывоза российских граждан с территории Израиля. Это произойдет в случае дальнейшей эскалации ситуации, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
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