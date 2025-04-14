Цифра в охлажденном виде

Рост российского ИТ-рынка замедляется. На паузу поставлена реализация ряда крупных проектов — из-за дорогих кредитов, а также в связи с перспективами возврата в РФ мировых ИТ-компанийАННА БАБИЧ/ СОЗДАНО ИИ/OCTAGON.
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