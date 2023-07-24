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Флаг петербургской компании установили на вершине горы Олимбос

Флаг петербургской компании установили на вершине горы Олимбос

На фоне полного запрета участия отечественных спортсменов в международных соревнованиях и безмолвия со стороны спортивных функционеров и чиновников пропагандой спорта стали заниматься предприниматели.

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