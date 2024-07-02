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Ещё один ариец в Крыму...

Ещё один ариец в Крыму...

Ещё один ариец в Крыму, который заявляет, что все кто поддерживает Россию пи@арасы, есть нормальные люди, которые поддерживают Украину и бъют тату в её поддержку.

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Комментарии
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Л
Людмила
Лечите у себя в Крыму, почему всё отребье должно посылать в Сибирь, мы живём прекрасно и не надо нам всякой твари по паре.
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5 час.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Наколоть на лбу это слово и пусть ходит
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1 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Рожу его засветили, вот пусть теперь в каждой подворотне огребает по полной.... Думаю через месяц свалит, вместе с семейкой своей. Семейка такая же, как и он. Ждуны.....
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1 час.

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