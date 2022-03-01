Бородавко о возможной смене гражданства российскими лыжниками: «Такого желания никто не изъявлял»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопросы о том, как влияют санкции на его подопечных.

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