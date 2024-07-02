Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

В октябре Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в первом чтении, сообщила Яна Лантратова, первый зампред думского комитета по просвещению от фракции "Справедливая Россия – За правду" .
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