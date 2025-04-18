Доцент Дорохов рассказал, как правильно хранить шашлык и не навредить здоровью

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что после приготовления мясо начинает быстро изменяться на биохимическом уровне: жиры окисляются при контакте с воздухом, а микробы начинают активно размножаться.