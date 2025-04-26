Политика как он...
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Политика как она есть

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«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит договоренности, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А чего тогда все сливки снимают олигархи и мигранты...
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2 час.
Вадим Лебедев
Да спрашивал.  Всех кого знаю (не в тырнете)... и подавляющее большинство поддерживает Путина. Сам я всегда поддерживал ЛДПР и  буду всегда их поддерживать. Во внешней политике Путина - мне многое нравится...  а вот во внутренней - многое не нравится.
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2 час.
Вадим Лебедев
Хитрожопые всегда в шоколаде - но как говорится... &quot;есть нюансы&quot;.
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2 час.
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