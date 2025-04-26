Владимир Зеленский© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит договоренности, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского
Комментарии
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alik3456 Джексон
А чего тогда все сливки снимают олигархи и мигранты...
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2 час.
Вадим Лебедев
Да спрашивал. Всех кого знаю (не в тырнете)... и подавляющее большинство поддерживает Путина. Сам я всегда поддерживал ЛДПР и буду всегда их поддерживать. Во внешней политике Путина - мне многое нравится... а вот во внутренней - многое не нравится.
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2 час.
Вадим Лебедев
Хитрожопые всегда в шоколаде - но как говорится... "есть нюансы".
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2 час.
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