«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

Вадим Лебедев

Да спрашивал. Всех кого знаю (не в тырнете)... и подавляющее большинство поддерживает Путина. Сам я всегда поддерживал ЛДПР и буду всегда их поддерживать. Во внешней политике Путина - мне многое нравится... а вот во внутренней - многое не нравится.