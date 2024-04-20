Рыбакина выиграла 10 трехсетовых матчей подряд

Елена Рыбакина выиграла все 10 последних трехсетовых матчей. Во втором круге турнира в Штутгарте она обыграла Веронику Кудерметова – 7:6(3), 1:6, 6:4, а в четвертьфинале – Жасмин Паолини со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
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