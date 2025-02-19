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Пятый канал

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На всех экранах страны: прошла главная премьера года «Красный шелк»

На всех экранах страны: прошла главная премьера года «Красный шелк»

Уже завтра на экраны российских кинотеатров выйдет главная картина года — блокбастер «Красный шелк». Совместный проект, снятый при минус 40 градусов на Байкале и плюс 40 градусов в Китае, объединил разведчиков 1927 года, экшн от команды Джеки Чана и звезд двух стран.

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