На всех экранах страны: прошла главная премьера года «Красный шелк»

Уже завтра на экраны российских кинотеатров выйдет главная картина года — блокбастер «Красный шелк». Совместный проект, снятый при минус 40 градусов на Байкале и плюс 40 градусов в Китае, объединил разведчиков 1927 года, экшн от команды Джеки Чана и звезд двух стран.