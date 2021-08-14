Чиновники — народу: «На колени, холопья твоя морда»

Судя по высказываниям отдельных функционеров, до их права первой ночи рукой подать Андрей Захарченко На фото: депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов (Фото: Страница Владимира Кожанова во «ВКонтакте») Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Олег Иванов Сергей Нациевский Совсем немного времени минуло с того момента, как россияне, которым все труднее сводить концы с концами из-за откровенно бедственной ситуации в нашей экономике, с подачи чиновников узнали, что макарошки везде стоят одинаково, а государство, оказывается, совсем не просило их рожать, а, значит, ничего им и не должно.