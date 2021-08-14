БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    А что вы хотели?! Капитализм! За него же боролись под вождизмом Эльцына, Чубайса и Гайдара?Рыба стала «враго...
  • Larisa
    Полностью согласна с предыдущим комментатором. Надо, надо печатать такие письмаКак немки описыва...
  • Larisa
    Батька молодец! Настоящий президент, который не продаёт свою страну и свой народБенефис Лукашенко...

Чиновники — народу: «На колени, холопья твоя морда»

Чиновники — народу: «На колени, холопья твоя морда»

Судя по высказываниям отдельных функционеров, до их права первой ночи рукой подать Андрей Захарченко На фото: депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов (Фото: Страница Владимира Кожанова во «ВКонтакте») Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Олег Иванов Сергей Нациевский Совсем немного времени минуло с того момента, как россияне, которым все труднее сводить концы с концами из-за откровенно бедственной ситуации в нашей экономике, с подачи чиновников узнали, что макарошки везде стоят одинаково, а государство, оказывается, совсем не просило их рожать, а, значит, ничего им и не должно.

Вернуться к статье
1412
Обсудить
Людмила Жукова
Господи! какие там причины? Обычное ХАМСТВО!
Евгений Айолло
Это не "соль земли", а гавно земли. Быдло!
Сергей Росси
Нужна опричина или хунвейбины
Александр Александров
Не злите НАРОД, а то придется висеть на столбах вместо фонарей!
Валерий Пашнин
Автор, Вы чью волю или посыл исполняете? Мне думается, что КПРФ. Потому что все коментаторы Вашего текста в основном члены КПРФ. И это вряд ли случайно. Ну есть, к большому сожалению, такие чиновники, которые считают себя "корольками" по отношению к другим людям. И они, естественно, не должны быть уполномоченными даже малой власти. И их стараются своевременно убирать со своих должностей. Но Вы Автор расписали так, что все наши чиновники такие. К чему это? Чтобы возмутить народ? Приплили сюда и правоохранительные органы с дубинками. Для чего? И сделали, вывод, что " у народа чаша терпения переполняется" и вспомнили нашу историю 1917 года. Вы понимаете, что это похоже на провокацию? Да из-за чего Вы это сделали? Из неподобающего поступка какого то чиновника. Не надо Вам этим заниматься. Не то Вы пишите.
Сергей Росси
Я - КПРФ ? Ну ты дед даешь... до седых мудей дожил, мозгов не нажил
Валерий А
Когда читаю такие "работы" всегда удивляюсь тому, что те которые пишут сами не далеко ушли от тех, кто так поступает. Они пишут чиновничество и ставят всех в один ряд вместо того, чтобы разобраться. Среди чиновничества есть разные люди и не надо их отталкивать и заталкивать к тем, которые вернулись к периоду до 17-го года. Те, которые как в тот период ставят своих 22-летних законных и незаконных сыновей на высочайшие должности. Давайте думать, что делать, чтобы выйти из этой ситуации.
Роман В
Чему тут удивляться, недавно красноярский чиновник, своих земляков вообще с кучей дерьма сравнил. Более того, от своих слов не отказался и извиняться не собирается. Разве непонятно кто теперь у власти, и какие супчики прокисшие к этой власти проходят? Честных и порядочных туда теперь на пушечный выстрел не пустят. А уважение к народу у них считается моветоном.
Vlad Иванов
Обратите внимание: «народу» плюнули в рожу, а «народ» молчит. На «растленном» Западе не только взашей выгнали бы такого чиновника, но партия к которой он принадлежал неизбежно проиграла бы выборы. Все беды России в прошлом: «ленинизм», в настоящем: господство «олигархов», и в будущем, происходят от многовековой дикости, которую каждый правитель культивирует, использует и выдаёт за национальную Божественную исключительность. Кроме того эта дикость помножена на презрении к мировой цивилизации как это происходило при «ленинизме», как это происходит сейчас. Сам по себе «ленинизм» презрительно противопоставляет «теоретические» изыскания провинциального ничтожества многовековой европейской цивилизации.
АЮ Медведь
ПОДОНОК. Просто как раньше на Руси пустить ему красного петуха а самого на вилы. После этого другие слуги народа задумаются. Только одно сдерживает, что посадят за это ДЕРЬМО как за порядочного человека.
odyssey2006 odyssey2007
В военное время таких расстреливают. Сейчас - пусть работает на благо общества в трудовом лагере. Надо таких сделать много для чиновников - сразу рванём вперёд, как при Сталине. У нас много чиновников таких, как этот. С миллион наберётся. Даже больше.
лина каюмова (Хорошая)
Зажравшихся чиновников и власть имущих,пора самих на колени ставить перед народом.
Александр Анпилогов
Зачем надо ставить их на колени? Их надо сослать на лесоповал или на тушение пожаров в тайге. Будет больше пользы для государства, чем кормить их тут. Там и жир лишний сойдёт, и мозги поумнеют (возможно).
Влас Семенюк
Моё мнение, ни кого на колени ставить не нужно, просто зарплату надо делать им, разумную, т. е. не на много больше специалиста и больше контролировать династьи министерских кресел.

Картина дня

наверх