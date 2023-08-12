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Владимир Фриске: Музыкальный талант у сына Жанны Фриске в крови

Владимир Фриске: Музыкальный талант у сына Жанны Фриске в крови

Владимир не слышал игру вживую, но смотрел видео и смог оценить навыки Платона как музыкант. Фото: из открытых источников Отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что его 10-летний внук Платон профессионально занимается игрой на гитаре.

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