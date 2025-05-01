Защитники Курской области станут ветеранами боевых действий

Военнослужащие, силовики и добровольцы, отражавшие вторжение на российскую территорию и пресекавшие вооруженную провокацию на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне спецоперации, получат статус ветерана боевых действий.
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